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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Нестор Гуццини
Néstor Guzzini
Киноафиша
Персоны
Нестор Гуццини
Нестор Гуццини
Néstor Guzzini
Дата рождения
25 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Порно и мороженое
(2022)
6.7
Гигант
(2009)
6.6
Пятый номер
(2014)
Фильмография Нестор Гуццини
6.4
A Loose End
Un cabo suelto
комедия, драма, триллер
2025, Аргентина / Уругвай
Смотреть трейлер
7.6
Порно и мороженое
комедия
2022, Аргентина/Уругвай
6.4
Алели
Alelí
комедия, драма
2019, Уругвай / Аргентина
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Пятый номер
El 5 de talleres
драма, комедия
2014, Уругвай / Аргентина / Россия / Германия / Франция
Смотреть трейлер
5.8
Дождь навсегда
Tanta Agua
драма, комедия
2013, Уругвай / Мексика / Нидерланды / Германия
Смотреть трейлер
6.7
Гигант
Gigante
драма, комедия
2009, Германия / Испания / Аргентина / Уругвай
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