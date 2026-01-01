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Нестор Гуццини Néstor Guzzini
Киноафиша Персоны Нестор Гуццини

Нестор Гуццини

Néstor Guzzini

Дата рождения
25 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Порно и мороженое 7.6
Порно и мороженое (2022)
Гигант 6.7
Гигант (2009)
Пятый номер 6.6
Пятый номер (2014)

Фильмография Нестор Гуццини

A Loose End 6.4
A Loose End Un cabo suelto
комедия, драма, триллер 2025, Аргентина / Уругвай
Смотреть трейлер
Порно и мороженое 7.6
Порно и мороженое
комедия 2022, Аргентина/Уругвай
Алели 6.4
Алели Alelí
комедия, драма 2019, Уругвай / Аргентина
Пятый номер 6.6
Пятый номер El 5 de talleres
драма, комедия 2014, Уругвай / Аргентина / Россия / Германия / Франция
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Дождь навсегда 5.8
Дождь навсегда Tanta Agua
драма, комедия 2013, Уругвай / Мексика / Нидерланды / Германия
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Гигант 6.7
Гигант Gigante
драма, комедия 2009, Германия / Испания / Аргентина / Уругвай
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