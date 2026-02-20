«И наступит рассвет»: Рецензия Киноафиши

В 2026 году Берлинский международный кинофестиваль снова дарует свою площадку японским аниматорам. В рамках конкурсной программы состоялась премьера дебютного аниме Ёситоси Синомии «И наступит рассвет» от неизвестной и молодой студии Outrigger. Несмотря на свой недлинный хронометраж (чуть больше часа), картина поражает визуальной композицией, нетипичными линиями и трогательной музыкой.

Где-то в дремучем лесу располагалась небольшая фабрика фейерверков «Обито». Столько поколений успело вырасти на фоне этого здания. Но само помещение давно уже не функционирует и больше не радует соседей яркими огнями. Городские власти решают снести здание, чтобы использовать территорию для электростанции. Вот только не все согласны с этим решением. Особенно парнишка Кэйтаро, который мечтает завершить гениальный фейерверк-проект своего отца. Он поселяется внутри заброшенной фабрики и отказывается сдавать ее властям. К нему приезжает его подруга детства Каору, давно уже покинувшая родные края. Она пытается вразумить Кэйтаро, но в итоге оказывается вовлечена в борьбу за памятное место.

В современной Японии все меньше и меньше людей остаются жить в деревенских городках. Обветшалые дома стоят из последних сил, новых владельцев не сыскать, а предыдущие никого не оставили после себя. Зато эти стены несут в себе пучину воспоминаний от хороших до плохих, но кто же их будет охранять?

Такая ситуация очень расстраивает японское правительство, так что заброшенные помещения начинают продаваться за какие-то смешные цены. Им остается надеяться, что дешевое предложение заинтересует молодое поколение, которое восстановит старые дома и создаст новые воспоминания. Чаще так и происходит, но иногда сами местные власти решают стереть прошлое и построить что-то громоздкое и некомфортное на месте, где царила радость и благодать.

В некоторой степени «И наступит рассвет» Ёситоси Синомии продолжает горькую мысль о важности памяти, сохранении наследия и семейных и дружественных уз, чего коснулся Макото Синкай в «Судзумэ». В этом фильме девушка путешествует по Японии, открывая и закрывая двери, переживая травмы из прошлого и показывая, насколько заброшенной стала страна.

Ёситоси Синомия также беспокоится о прошлом, а также о том, насколько Япония забыла о себе самой. Кэйтаро держится за фабрику, потому что это его единственная связь с покинувшем его отцом. Он не готов просто так сдаться и попрощаться ни с родителем, ни с домом, ни с воспоминаниями, глубоко укорененными в этих обветшалых стенах. Слишком многое его связывает с этим местом, ему тяжело двигаться вперед. Но, возможно, если он воплотит мечту отца и создаст призрачный фейерверк, то у него наконец-то появится желание думать о будущем.

Легче просто все снести и построить что-то новое. Проще переехать в новое место и начать жизнь с чистого листа. Лучше не оборачиваться на прошлое, а смотреть только вперед. Кэйтаро и его друзья считают немного иначе. Зная, сколько их родители потратили сил, времени и собственной крови ради фабрики и окрестностей леса, они просто не могли повернуться спиной. Даже Каору, удачно устроившаяся в Токио, все равно возвращается в родные места, чтобы помочь Кэйтаро. Конечно, изначально ей просто хотелось заставить парнишку наконец бросить этот дом и заняться своей жизнью. Вот только оказавшись среди воспоминаний, она начинает понимать и чувствовать то же самое, что и Каору. Это место всегда будет принадлежать ее сердцу. Ей не удалось убежать.

Ёситоси Синомия очень утонченно и трогательно иллюстрирует мир своей картины. Пастельная палитра, корреляция между легкими и тяжелыми мазками, тонкие и толстые линии создают воздушную композицию, словно можно прикоснуться кончиками пальцев. Сложную социальную тему о презервации памяти как духовной, так и физической режиссер обрамляет легкой, словно сновидения, живописью. Похожие визуальные лейтмотивы также встречаются в аниме «Небо, где встретились звезды», где легкая пастельная цветовая гамма сильно разнится с историей о домашнем насилии над детьми.

Но только не каждому зрителю удастся не затеряться в такой чарующей палитре красок, так как визуальная составляющая слишком доминирует над повествованием и иногда забегает вперед самих же главных героев и становится по-настоящему независимой. При просмотре не позволяйте ей убежать.