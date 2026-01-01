Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Материнская рана
1 постер
Материнская рана

Annemin Yarasi 18+
О фильме

Салиху, как и многим воспитанникам детского дома, очень хотелось узнать правду о своей семье, найти родных и близких. Когда ему исполнилось 18 лет, он покинул приют, для него началась совсем новая, неизведанная взрослая жизнь в большом мире, где нет постоянной опеки со стороны воспитателей. Салиху надо на что-то жить, чем-то заниматься. Он устраивается работать к одному фермеру, постигает сложности ведения хозяйства. Кто вырос в деревне, тот знает, что там всегда есть, чем заняться. Салих начинает поиски родных. Его ждут удивительные открытия, и правда окажется несколько иной, чем он предполагал, находясь в приюте.

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Сборы в мире $1 749 704
Производство BKM, PToT Films, UVT-Soho
Другие названия
Annemin Yarasi, My Mother's Wound, Annemin Yarasi - My mother's wound, Annemin Yarası, Материнская рана
Режиссер
Озан Ачыктан
В ролях
Озан Гювен
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Бельчим Билгин
Бельчим Билгин
Окан Ялабык
Окан Ялабык
Бора Аккаш
Бора Аккаш
Рейтинг фильма

7.3
10 голосов
7.3 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Материнская рана - смотреть в онлайн-кинотеатре

Материнская рана

Отзывы о фильме

Кадры из фильма
