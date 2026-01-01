Салиху, как и многим воспитанникам детского дома, очень хотелось узнать правду о своей семье, найти родных и близких. Когда ему исполнилось 18 лет, он покинул приют, для него началась совсем новая, неизведанная взрослая жизнь в большом мире, где нет постоянной опеки со стороны воспитателей. Салиху надо на что-то жить, чем-то заниматься. Он устраивается работать к одному фермеру, постигает сложности ведения хозяйства. Кто вырос в деревне, тот знает, что там всегда есть, чем заняться. Салих начинает поиски родных. Его ждут удивительные открытия, и правда окажется несколько иной, чем он предполагал, находясь в приюте.