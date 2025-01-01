Меню
Бора Аккаш
Bora Akkas
Дата рождения
12 октября 1990
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Стамбул, Турция
Фильмография Бора Аккаш
Наследный принц
криминал, мелодрама
2025, Турция
5
Тактика любви 2
Ask Taktikleri 2
комедия, мелодрама
2023, Турция
Смотреть трейлер
Йешильчам
драма, мелодрама, исторический
2021, Турция
