Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Blackpink мировой тур: Рожденные розовым
1 постер
Киноафиша Фильмы Blackpink мировой тур: Рожденные розовым

Blackpink мировой тур: Рожденные розовым

Blackpink world tour: Born pink in cinemas 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тур BORN PINK, покоривший весь мир, выходит на большой экран в честь 8-й годовщины дебюта группы BLACKPINK! Собрав 1,8 миллиона зрителей и побив мировые рекорды среди концертных туров женских групп, вы сможете насладиться энергией живых выступлений в кинотеатрах по всему миру.

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 31 июля 2024
Дата выхода
31 июля 2024 Болгария
31 июля 2024 Бразилия L
31 июля 2024 Гонконг
31 июля 2024 Грузия G
31 июля 2024 Доминиканская Республика
31 июля 2024 Италия T
31 июля 2024 Казахстан 12+
31 июля 2024 Кыргызстан 12+
31 июля 2024 Латвия N12
31 июля 2024 Литва N13
31 июля 2024 Молдавия AP 12
31 июля 2024 ОАЭ TBC
31 июля 2024 Польша
31 июля 2024 Румыния N/A
31 июля 2024 Сербия o.A.
31 июля 2024 Сингапур PG
31 июля 2024 Таиланд
31 июля 2024 Узбекистан
31 июля 2024 Финляндия Luok_vap
31 июля 2024 Хорватия 12
31 июля 2024 Черногория o.A.
31 июля 2024 Чехия
31 июля 2024 Южная Корея ALL
Сборы в мире $803 642
Производство CJ 4DPlex, ScreenX Studio, YG Entertainment
Другие названия
Blackpink World Tour (Born Pink) in Cinemas, Blackpink: World Tour - Born Pink, Blackpink - Born Pink, Blackpink World Tour (Khởi Nguyên Hồng) in Cinemas, BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS, Blackpink World Tour: Born Pink, BLACKPINK World Tour: Born Pink en Cines, Blackpink: Born Pink, Blackpink: World Tour - Born Pink in Cinemas
Режиссер
О Юн-дон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 33 голоса
7.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  163
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Yoonirie 2 августа 2024, 10:17
пожалуйста выпустите уже в кино, вся Россия ждет этих прекрасных женщин на большом экране🙏🏻😨
Вика Полякова 1 августа 2024, 09:31
ПОЖАЛУЙСТА ВЫПУСТИТЕ ЭТО КИНО!!!🙏🙏😭 ПОЛОВИНА ЧЕБОКСАР ПРИДЁТ УЖ ТОЧНО
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Золотой дубль
Золотой дубль
2026, Россия, спорт, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше