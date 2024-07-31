Отзывы о фильме
Yoonirie 2 августа 2024, 10:17
пожалуйста выпустите уже в кино, вся Россия ждет этих прекрасных женщин на большом экране🙏🏻😨
Вика Полякова 1 августа 2024, 09:31
ПОЖАЛУЙСТА ВЫПУСТИТЕ ЭТО КИНО!!!🙏🙏😭 ПОЛОВИНА ЧЕБОКСАР ПРИДЁТ УЖ ТОЧНО
Тур BORN PINK, покоривший весь мир, выходит на большой экран в честь 8-й годовщины дебюта группы BLACKPINK! Собрав 1,8 миллиона зрителей и побив мировые рекорды среди концертных туров женских групп, вы сможете насладиться энергией живых выступлений в кинотеатрах по всему миру.
|31 июля 2024
|Болгария
|31 июля 2024
|Бразилия
|L
|31 июля 2024
|Гонконг
|31 июля 2024
|Грузия
|G
|31 июля 2024
|Доминиканская Республика
|31 июля 2024
|Италия
|T
|31 июля 2024
|Казахстан
|12+
|31 июля 2024
|Кыргызстан
|12+
|31 июля 2024
|Латвия
|N12
|31 июля 2024
|Литва
|N13
|31 июля 2024
|Молдавия
|AP 12
|31 июля 2024
|ОАЭ
|TBC
|31 июля 2024
|Польша
|31 июля 2024
|Румыния
|N/A
|31 июля 2024
|Сербия
|o.A.
|31 июля 2024
|Сингапур
|PG
|31 июля 2024
|Таиланд
|31 июля 2024
|Узбекистан
|31 июля 2024
|Финляндия
|Luok_vap
|31 июля 2024
|Хорватия
|12
|31 июля 2024
|Черногория
|o.A.
|31 июля 2024
|Чехия
|31 июля 2024
|Южная Корея
|ALL