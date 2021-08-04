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BLACKPINK The Movie

BLACKPINK в кино, 2021

2021 / Корея
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

К 5-летию самой популярной женской музыкальной группы в мире представляем эксклюзивный взгляд на жизнь, творчество и путь к вершине музыкального олимпа участниц BLACKPINK, покажем лучшие фрагменты концертов и документальные хроники закулисной жизни. BLACKPINK за ​​свою карьеру побили множество онлайн-рекордов. Их музыкальные видеоклипы на песни Kill This Love (2019) и How You Like That (2020) установили рекорды по количеству просмотров видеоклипов в течение первых 24 часов после публикации. Причем последний побил 3 и установил 2 новых рекорда в Книге рекордов Гиннеса. BLACKPINK также являются первой музыкальной группой, сразу 4 музыкальных клипа которой преодолели отметку в миллиард просмотров на YouTube. В настоящее время BLACKPINK — самая популярная женская группа на Spotify, которая также — как женский музыкальный коллектив — обладает наибольшим количеством подписок на YouTube. YouTube: 61 млн подписчиков / 40 млн подписчиков в Инстаграмм / 16 млн подписчиков в Facebook / 7 млн ​​подписчиков в Twitter

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 августа 2021
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 4 августа 2021
Возраст 12+
Режиссер
О Юн-тон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма BLACKPINK в кино 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ульяна Назайкинская 6 августа 2021, 16:43
Очень понравилось я с группой с самого начала их карьеры
Екатерина Свинина 4 августа 2021, 13:01
💜🖤👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
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14 голосов
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