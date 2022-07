BLACKPINK в кино, 2021

К 5-летию самой популярной женской музыкальной группы в мире представляем эксклюзивный взгляд на жизнь, творчество и путь к вершине музыкального олимпа участниц BLACKPINK, покажем лучшие фрагменты концертов и документальные хроники закулисной жизни. BLACKPINK за ​​свою карьеру побили множество онлайн-рекордов. Их музыкальные видеоклипы на песни Kill This Love (2019) и How You Like That (2020) установили рекорды по количеству просмотров видеоклипов в течение первых 24 часов после публикации. Причем последний побил 3 и установил 2 новых рекорда в Книге рекордов Гиннеса. BLACKPINK также являются первой музыкальной группой, сразу 4 музыкальных клипа которой преодолели отметку в миллиард просмотров на YouTube. В настоящее время BLACKPINK — самая популярная женская группа на Spotify, которая также — как женский музыкальный коллектив — обладает наибольшим количеством подписок на YouTube. YouTube: 61 млн подписчиков / 40 млн подписчиков в Инстаграмм / 16 млн подписчиков в Facebook / 7 млн ​​подписчиков в Twitter