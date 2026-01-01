Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марианна Эллиотт
Marianne Elliott
Киноафиша
Персоны
Марианна Эллиотт
Марианна Эллиотт
Marianne Elliott
Дата рождения
27 декабря 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
9.0
Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка
(2017)
8.8
Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум
(2017)
7.5
Загадочное ночное убийство собаки
(2012)
Фильмография Марианна Эллиотт
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Спектакль
Триллер
Ужасы
Год
Все
2026
2024
2017
2012
1992
Все
6
Фильмы
6
Режиссер
5
Актриса
2
National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses
National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses
драма, мелодрама, комедия
2026, Великобритания
7.3
Солёная тропа
The Salt Path
драма
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
9
Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка
Angels in America, Part Two: Perestroika
спектакль
2017, Великобритания
8.8
Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум
Angels in America, Part One: Millenium Approaches
спектакль
2017, Великобритания
7.5
Загадочное ночное убийство собаки
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
детектив, драма
2012, Великобритания
6.6
Кэндимэн
Candyman
ужасы, триллер, драма
1992, США / Великобритания
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667