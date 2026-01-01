Оповещения от Киноафиши
Марианна Эллиотт
Марианна Эллиотт Marianne Elliott
Марианна Эллиотт

Марианна Эллиотт

Marianne Elliott

Дата рождения
27 декабря 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка 9.0
Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка (2017)
Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум 8.8
Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум (2017)
Загадочное ночное убийство собаки 7.5
Загадочное ночное убийство собаки (2012)

Фильмография Марианна Эллиотт

Жанр
Год
National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses
National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses
драма, мелодрама, комедия 2026, Великобритания
Солёная тропа 7.3
Солёная тропа The Salt Path
драма 2024, Великобритания
Смотреть трейлер
Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка 9
Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка Angels in America, Part Two: Perestroika
спектакль 2017, Великобритания
Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум 8.8
Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум Angels in America, Part One: Millenium Approaches
спектакль 2017, Великобритания
Загадочное ночное убийство собаки 7.5
Загадочное ночное убийство собаки The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
детектив, драма 2012, Великобритания
Кэндимэн 6.6
Кэндимэн Candyman
ужасы, триллер, драма 1992, США / Великобритания
