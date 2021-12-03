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Постер мультфильма Барашек Шон: Рождественские приключения
7.2
Киноафиша Фильмы Барашек Шон: Рождественские приключения
7.2

Барашек Шон: Рождественские приключения

, 2021
Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas
Великобритания / анимация, комедия, семейный / 18+
Постер мультфильма Барашек Шон: Рождественские приключения
7.2

О фильме

Накануне Рождества вся ферма готовится к празднику. Барашку Шону и Тимми очень хочется заранее узнать, какие подарки они получат. Но их любопытство не доводит до добра — Тимми случайно оказывается в мешке с подарками. Теперь Шону нужно успеть до праздника вернуть друга обратно на ферму.

В ролях

Джастин Флетчер
Shaun
Джон Шпаркс
The Farmer
Лаура Айкман
Ella
Кейт Харбор
Timmy's Mother
Анна Леонг Брофи
Саймон Гринолл
Additional Voices
Энди Найман
Энди Найман
Additional Voices
Эмма Тейт
Эмма Тейт
Additional Voices
Ричард Веббер
Additional Voices
Justin Fletcher
Shaun
Маркус Бригсток
Farmer Ben
Режиссер Steve Cox
Сценарист Ник Парк, Марк Бертон, Giles Pilbrow
Композитор Том Хоу
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Великобритания
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 3 декабря 2021
Дата выхода
3 декабря 2021 Бразилия L
3 декабря 2021 Испания APTA
Сборы в мире $2 027 525
Производство Aardman Animations
Другие названия
Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas, Shaun le mouton: L'échappée de Noël, Shaun, el cordero: El vuelo antes de Navidad, A Ovelha Choné: O Voo Antes do Natal, A Winter's Tale from Shaun the Sheep, Baranek Shaun: Odlotowe święta, F for Får: Et juleeventyr, Fåret Shaun: Juläventyret, Fåret Shaun: Med full fart mot julen, L'Incroyable Noël de Shaun le mouton, La oveja Shaun: El vuelo antes de Navidad, Lammas Shaun, Late Lammas: Vauhdilla jouluun, Ovčica Šone: Let pre Božica, Sauen Shaun - Lille ullaften, Shaun das Schaf - Es ist ein Schaf entsprungen, Shaun das Schaf: Wollige Bescherung, Shaun, o Carneiro: Aventura de Natal, Shaun, vita da pecora - Missione Natale, The Flight Before Christmas, Σον, το πρόβατο: Η πτήση πριν απ' τα Χριστούγεννα, Баранчик Шон: Політ перед Різдвом, Барашек Шон: Рождественские приключения, ひつじのショーン ～クリスマスの冒険～ 劇場公開版, 笑笑羊：聖誕大冒險, F for Faar Et juleeventyr, Shaun le mouton - L'échappée de Noël, ひつじのショーン クリスマスの冒険, Ovečka Shaun: Predvianočný let, Shaun le mouton : Vol avant Noël, A Winter’s Tale from Shaun the Sheep, F for Får Et juleeventyr

Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 10 декабря 2025

Отзывы о мультфильме

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