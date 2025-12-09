В ролях
Madinah Babriye
Self - Interviewee
Johnny Kityamuweesi
Self - Interviewee
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Moses Bwayo, David Vieira Lopez
Сценарист
Moses Bwayo, David Vieira Lopez
Композитор
Nathan Halpern, Robert Pycior
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
9 декабря 2025
Премьера в мире
9 декабря 2025
Производство
Archewell Productions, Campfire Studios, Wontanara Productions
Другие названия
Masaka Kids: A Rhythm Within, Masaka Kids, a Rhythm Within, Masaka Kids: Muzyka w sercu, MASAKA KIDS: O PODER DA DANÇA, Masaka Kids: Una misión con ritmo, Maska Kids: Rytmer innenfra, 马萨卡的孩子：舞出希望