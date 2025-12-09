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Постер фильма Дети Масаки: Внутренний ритм
7.2
Дети Масаки: Внутренний ритм - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дети Масаки: Внутренний ритм
7.2

Дети Масаки: Внутренний ритм

, 2025
Masaka Kids: A Rhythm Within
США / документальный / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Дети Масаки: Внутренний ритм
7.2
Пойду 0
Не пойду 0
Дети Масаки: Внутренний ритм - Трейлер
Дети Масаки: Внутренний ритм  Трейлер

В ролях

Madinah Babriye
Self - Interviewee
Nakitto Esther
Self
Suuna Hassan
Self
Kikomeko Ian
Self
Busfalo Kakooka
Self
Johnny Kityamuweesi
Self - Interviewee
Bosco Mukibi
Self
Flavia Nakamoga
Self
Angel Namasumba
Self
Режиссер Moses Bwayo, David Vieira Lopez
Сценарист Moses Bwayo, David Vieira Lopez
Композитор Nathan Halpern, Robert Pycior
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 9 декабря 2025
Премьера в мире 9 декабря 2025
Производство Archewell Productions, Campfire Studios, Wontanara Productions
Другие названия
Masaka Kids: A Rhythm Within, Masaka Kids, a Rhythm Within, Masaka Kids: Muzyka w sercu, MASAKA KIDS: O PODER DA DANÇA, Masaka Kids: Una misión con ritmo, Maska Kids: Rytmer innenfra, 马萨卡的孩子：舞出希望

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 2 декабря 2025

Трейлеры фильма

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Дети Масаки: Внутренний ритм - Трейлер
Дети Масаки: Внутренний ритм Трейлер
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Отзывы о фильме

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