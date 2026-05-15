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Все части фильма "Лекарь: Ученик Авиценны"

«Лекарь: Ученик Авиценны» — эпическая историческая драма, переносящая зрителя в XI век, в золотую эпоху исламского Ренессанса. Это история становления одного из величайших умов в истории медицины — Абу Али ибн Сины, известного на Западе как Авиценна.

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Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма 2025, Германия
6.0
Лекарь: Ученик Авиценны
Лекарь: Ученик Авиценны
приключения, драма, исторический 2013, Германия
7.0
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Жанр
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Год

Юный и талантливый лекарь из Бухары, одержимый жаждой знаний, отправляется в опасное путешествие, чтобы найти и стать учеником прославленного мудреца и врачевателя Ибн Сины. Его путь — это не только постижение медицинских тайн и философских учений, но и противостояние невежеству, религиозным догмам и политическим интригам.

Фильм воссоздает атмосферу древних городов Великого шелкового пути, библиотек, полных манускриптов, и первых в мире больниц. Это захватывающее повествование о силе духа, торжестве разума над суевериями и о том, как рождаются идеи, опережающие свое время на целые столетия. Идеальный выбор для ценителей интеллектуального исторического кино, основанного на реальных событиях.

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