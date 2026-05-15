Лекарь: Ученик Авиценны

Юный и талантливый лекарь из Бухары, одержимый жаждой знаний, отправляется в опасное путешествие, чтобы найти и стать учеником прославленного мудреца и врачевателя Ибн Сины. Его путь — это не только постижение медицинских тайн и философских учений, но и противостояние невежеству, религиозным догмам и политическим интригам.

Фильм воссоздает атмосферу древних городов Великого шелкового пути, библиотек, полных манускриптов, и первых в мире больниц. Это захватывающее повествование о силе духа, торжестве разума над суевериями и о том, как рождаются идеи, опережающие свое время на целые столетия. Идеальный выбор для ценителей интеллектуального исторического кино, основанного на реальных событиях.