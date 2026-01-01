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Фильмография
Эмили Кокс
Emily Cox
Киноафиша
Персоны
Эмили Кокс
Эмили Кокс
Emily Cox
Дата рождения
23 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Последнее королевство
(2015)
7.2
Убивать осознанно
(2024)
7.1
Михаэль Х. Профессия: Режиссёр
(2013)
Фильмография Эмили Кокс
6.4
Лекарь 2: Наследие Авиценны
The Physician II
драма
2025, Германия
Смотреть трейлер
7.2
Убивать осознанно
драма, комедия, криминал
2024, Германия
6
Мастер и его муза
Alma & Oskar
биография, драма, исторический
2022, Австрия / Чехия / Германия / Швейцария
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Потерянная дочь
драма, мини-сериал
2020, Германия
6.9
Оттенки греха
драма, криминал, триллер
2015, Германия
8.3
Последнее королевство
драма, боевик, исторический
2015, США
7.1
Михаэль Х. Профессия: Режиссёр
Michael H. Profession
документальный, биография
2013, Австрия / Франция
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