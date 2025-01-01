Меню
О персоне
Фильмография
Агота Дунаи
Ágota Dunai
Агота Дунаи
Агота Дунаи
Ágota Dunai
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
5.5
Индекс страха
(2022)
5.4
Тролль 2
(2025)
0.0
Амадей
(2025)
Фильмография Агота Дунаи
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Музыка
Приключения
Триллер
Год
Все
2025
2022
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актриса
4
Амадей
драма, музыка, исторический
2025, Великобритания
5.4
Тролль 2
Troll 2
боевик, приключения, драма
2025, Норвегия
Смотреть трейлер
Лекарь 2: Наследие Авиценны
The Physician II
драма
2025, Германия
5.5
Индекс страха
триллер
2022, США
