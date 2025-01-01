Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Агота Дунаи Ágota Dunai
Киноафиша Персоны Агота Дунаи

Агота Дунаи

Ágota Dunai

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Индекс страха 5.5
Индекс страха (2022)
Тролль 2 5.4
Тролль 2 (2025)
Амадей 0.0
Амадей (2025)

Фильмография Агота Дунаи

Жанр
Год
Амадей
Амадей
драма, музыка, исторический 2025, Великобритания
Тролль 2 5.4
Тролль 2 Troll 2
боевик, приключения, драма 2025, Норвегия
Смотреть трейлер
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны The Physician II
драма 2025, Германия
Индекс страха 5.5
Индекс страха
триллер 2022, США
«Не в своей тарелке» как точка отсчета: какие сериалы СТС готовит на 2026 год — Стоянов, Деревянко, Соболев вновь смешат народ
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»
Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки
Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
Папанов точно был бандитом — а гинекологом? Хитрый тест про звезд кино СССР: угадайте роль, в которой они не снимались
Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше