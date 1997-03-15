Боевым пилотом робота серии «Еванглион» становится 14-летний Синдзи Икари — сын руководителя NERV Гэндо Икари, замкнутый и необщительный подросток, тяжело переживающий отдаление отца. Схожими проблемами страдают не только другие юные пилоты, но и взрослые сотрудники организации, от которых начальство скрывает истинный смысл проекта.
ПроизводствоGainax, Kadokawa Shoten Publishing Co., Production I.G.
Другие названия
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei, Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth, Evangelion: Death (True)², Evangelion: Death(True)2, Evangelion: Rebirth, Evangelion Death (True)^2, Evangelion: Death, Evangelion: Death (True), Evangelion: Death & Rebirth, Evangelion: Death(True)², Ewangelia nowego stworzenia, Neon Genesis Evangelion - Death & Rebirth, Neon Genesis Evangelion: Death and Rebirth, Neon Genesis Evangelion: Halál és újjászületés, Neon Genesis Evangelion: Morte e Renascimento, Евангелион: Смерть и перерождение, อีวานเกเลียน: จุติภาค, 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生, 新世紀福音戰士－死亡與真實, 新世紀福音戰士劇場版 死與新生, 新世纪福音战士剧场版 死与新生, 新世紀福音戰士劇場版：死與新生, Евангелион: Смерть и Возрождение, 신세기 에반게리온: 데스 & 리버스, 신세기 에반게리온 데스 & 리버스, Shinseiki Evangelion Gekijouban: Shi to Shinsei, Shin Seiki Evangelion Gekijōban: Shi to Shinsei, Evangelion: morte e resurrección, Neon Genesis Evangelion: Ölüm ve Yeniden Doğuş, Євангеліон - Смерть & Відродження, Θάνατος και Αναγέννηση, Neon Genesis Evangelion: Surm ja taassünd, 新世纪福音战士剧场版：死与新生