Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Евангелион: Смерть и перерождение
7.2
Киноафиша Фильмы Евангелион: Смерть и перерождение
7.2

Евангелион: Смерть и перерождение

, 1997
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei
Япония / боевик, анимация, драма / 18+
Постер мультфильма Евангелион: Смерть и перерождение
7.2

О фильме

Боевым пилотом робота серии «Еванглион» становится 14-летний Синдзи Икари — сын руководителя NERV Гэндо Икари, замкнутый и необщительный подросток, тяжело переживающий отдаление отца. Схожими проблемами страдают не только другие юные пилоты, но и взрослые сотрудники организации, от которых начальство скрывает истинный смысл проекта.

В ролях

Мегуми Огата
Мегуми Огата
Shinji Ikari
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Pen Pen
Юко Миямура
Asuka Langley Sôryû
Котоно Мицуиши
Котоно Мицуиши
Misato Katsuragi
Фумихико Татики
Фумихико Татики
Gendô Ikari
Юрико Ямагути
Ritsuko Akagi
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра
Ryôji Kaji
Секи Томокадзу
Секи Томокадзу
Tôji Suzuhara
Мотому Киёкава
Kôzô Fuyutsuki
Мики Нагасава
Maya Ibuki
Хиро Юки
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу
Сценарист Хидеаки Анно, Ёдзи Энокидо, Синдзи Хигути, Акио Сацукава
Композитор Сиро Сагису
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1997
Премьера в мире 15 марта 1997
Дата выхода
1 августа 2005 Германия 16
22 июля 2026 Канада
21 июля 2026 США
31 октября 2025 Южная Корея 15
10 октября 2025 Япония
Сборы в мире $15 821 304
Производство Gainax, Kadokawa Shoten Publishing Co., Production I.G.
Другие названия
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei, Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth, Evangelion: Death (True)², Evangelion: Death(True)2, Evangelion: Rebirth, Evangelion Death (True)^2, Evangelion: Death, Evangelion: Death (True), Evangelion: Death & Rebirth, Evangelion: Death(True)², Ewangelia nowego stworzenia, Neon Genesis Evangelion - Death & Rebirth, Neon Genesis Evangelion: Death and Rebirth, Neon Genesis Evangelion: Halál és újjászületés, Neon Genesis Evangelion: Morte e Renascimento, Евангелион: Смерть и перерождение, อีวานเกเลียน: จุติภาค, 新世紀エヴァンゲリオン劇場版　シト新生, 新世紀福音戰士－死亡與真實, 新世紀福音戰士劇場版 死與新生, 新世纪福音战士剧场版 死与新生, 新世紀福音戰士劇場版：死與新生, Евангелион: Смерть и Возрождение, 신세기 에반게리온: 데스 & 리버스, 신세기 에반게리온 데스 & 리버스, Shinseiki Evangelion Gekijouban: Shi to Shinsei, Shin Seiki Evangelion Gekijōban: Shi to Shinsei, Evangelion: morte e resurrección, Neon Genesis Evangelion: Ölüm ve Yeniden Doğuş, Євангеліон - Смерть & Відродження, Θάνατος και Αναγέννηση, Neon Genesis Evangelion: Surm ja taassünd, 新世纪福音战士剧场版：死与新生

Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 1 декабря 2025

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»
Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс
По Кингу снимают не только ужасы: этот детектив с 7,5 на IMDb «захватывает с первой серии»
Почти 38 000 зрителей уже оценили наш ответ «Бриджертонам»: «шикарные костюмы и не затянуто», несмотря на 90 серий
Хватает и 10 минут, чтобы втянуться: этот захватывающий сериал от Amazon с 8,0 на IMDb — редкий бриллиант среди боевиков
«Берегись автомобиля» и ошибиться в тесте по кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадру с водителем
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
«Одиссея», конечно, крутой фильм, но не лучший у Нолана: зато эти 3 «можно пересматривать снова и снова»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше