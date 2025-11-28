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Москва взбудоражена предстоящим событием — обручением императора и Екатерины. Екатерина и Миллезимо пытаются бежать из России, но их сговор разоблачён. Миллезимо зверски избит, беглянка посажена под замок. Увидев на обручении Миллезимо, потрясённая Екатерина роняет кольцо, и все видят в этом дурной знак. И верно: истощённый бесконечными охотами, пьянством и нервными потрясениями Петр II заболевает. Долгорукие держат его болезнь в тайне.