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Постер фильма Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора
Киноафиша Фильмы Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора

, 2003
Tayny dvortsovykh perevorotov. Rossiya, vek XVIII-yy. Film 6. Smert unogo imperatora
Россия / драма, исторический / 18+
Постер фильма Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора

О фильме

Москва взбудоражена предстоящим событием — обручением императора и Екатерины. Екатерина и Миллезимо пытаются бежать из России, но их сговор разоблачён. Миллезимо зверски избит, беглянка посажена под замок. Увидев на обручении Миллезимо, потрясённая Екатерина роняет кольцо, и все видят в этом дурной знак. И верно: истощённый бесконечными охотами, пьянством и нервными потрясениями Петр II заболевает. Долгорукие держат его болезнь в тайне.

В ролях

Дмитрий Веркеенко
Марьяна Цареградская
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Александр Белявский
Александр Белявский
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2003

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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