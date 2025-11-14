Младший брат Билли по имени Рикки оказывается в психиатрической лечебнице и рассказывает врачу о страшном прошлом своей семьи. Убежав из лечебницы Рикки также переодевается в костюм Санта — Клауса, берет топор и идет по стопам старшего брата…
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Рейтинг фильма
3.9
Оцените10 голосов
3.9IMDb
Обновлено 14 ноября 2025
Кадры из фильма
Цитаты
Ricky Caldwell[собирается выстрелить в мужчину, несущего мусорное ведро] День мусора!
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