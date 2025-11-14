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Постер фильма Тихая ночь, смертельная ночь 2
3.9
Киноафиша Фильмы Тихая ночь, смертельная ночь 2
3.9

Тихая ночь, смертельная ночь 2

, 1987
Silent Night, Deadly Night Part 2
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Тихая ночь, смертельная ночь 2
3.9

О фильме

Младший брат Билли по имени Рикки оказывается в психиатрической лечебнице и рассказывает врачу о страшном прошлом своей семьи. Убежав из лечебницы Рикки также переодевается в костюм Санта — Клауса, берет топор и идет по стопам старшего брата…

В ролях

Nadya Wynd
Бритт Лич
Тара Букман
Макс Робинсон
Эрик Фриман
Ricky Caldwell
Элизабет Кайтан
Элизабет Кайтан
Jennifer
James Newman
Dr. Henry Bloom
Jean Miller
Mother Superior
Даррел Гилбо
Ricky - at 15
Brian Michael Henley
Ricky - at 10
Corrine Gelfan
Mrs. Rosenberg
Michael Combatti
Mr. Rosenberg
Режиссер Ли Гарри
Сценарист Ли Гарри, Joseph H. Earle, Dennis Patterson, Lawrence Appelbaum
Композитор Michael Armstrong
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1987
Бюджет $100 000
Сборы в мире $1 506
Производство Silent Night Releasing Corporation
Другие названия
Silent Night, Deadly Night Part 2, Silent Night, Deadly Night 2, Noche de paz, noche mortal 2, Cicha noc, śmierci noc 2, Douce nuit, sanglante nuit 2, Natal Sangrento 2 - Retorno Macabro, Noche de paz, noche de muerte Parte 2, Noche silenciosa, noche mortal, Noite de Silêncio, Noite Sangrenta Parte 2, Orgismenos ektelestis, Püha öö surmav öö 2, Silent Night Deadly Night Part 2, Stille Nacht, Horror Nacht Teil 2, Tiha noć, smrtonosna noć 2, Όργισμένος εκτελεστής, Тиха ніч, смертельна ніч 2, Тихая ночь, смертельная ночь 2, 悪魔のサンタクロース2　鮮血のメリークリスマス, Natal Sangrento 2: Retorno Macabro, SILENT NIGHT, DEADLY NIGHT Part II

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
Обновлено 14 ноября 2025

Отзывы о фильме

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