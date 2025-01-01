Все фильмы оригинальной серии

1. «Тихая ночь, смертельная ночь» (1984)

Фильм, который запрещали показывать.

Травмированный в детстве Билли сходит с ума и начинает кровавую расправу в костюме Санты.

Фильм в ызвал такие протесты, что его сняли с проката, это и сделало его культовым.

2. «Тихая ночь, смертельная ночь 2» (1987)

«Garbage day!» – фраза, ушедшая в народ

Брат Билли, Рики, продолжает «семейное дело». Фильм на 40% состоит из флешбэков, но стал культом за счет абсурдного насилия.

3. «Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись!» (1989)

Телепатический кошмар

Билли в коме, но убивает силой мысли. Резкий уклон в научную фантастику.

4-5. Части 4 и 5 («Инициация», «Создатель игрушек»)

Антология безумия

Полный ребут без Санты: культы с насекомыми и убийственные игрушки.

Перезапуск 2025 года

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025)

Ожидается не просто повторение оригинала, а его переосмысление для новой аудитории.

Что известно:

Модернизация концепции: Критики потребления, давление праздников и новые социальные страхи.

Обновленный визуал: Современные методы съемки, но с оммажем стилистике 80-х.

Новый Санта: Более психологически глубокий и пугающий антагонист.

Почему это стоит вашего внимания