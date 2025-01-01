Меню
Киноафиша Подборки Все части фильма "Тихая ночь, смертельная ночь"

Все части фильма "Тихая ночь, смертельная ночь"

Печально известная франшиза, «Тихая ночь, смертельная ночь», которая в 80-е шокировала мир образом Санта-Клауса-убийцы, пройдя путь от мрачного слэшера до сюрреалистичной антологии. И теперь легенда получает новое воплощение.

Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
ужасы 2025, США / Канада
6.0
Тихая ночь, смертельная ночь 5: Создатель игрушек
Тихая ночь, смертельная ночь 5: Создатель игрушек
ужасы, фантастика 1991, США
4.0
Инициация: Тихая ночь, смертельная ночь 4
Инициация: Тихая ночь, смертельная ночь 4
ужасы 1990, США
4.0
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись!
Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись!
ужасы 1989, США
3.0
Тихая ночь, смертельная ночь 2
Тихая ночь, смертельная ночь 2
ужасы, триллер 1987, США
3.0
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
ужасы, триллер 1984, США
5.0
Все фильмы оригинальной серии

1. «Тихая ночь, смертельная ночь» (1984)

Фильм, который запрещали показывать.

Травмированный в детстве Билли сходит с ума и начинает кровавую расправу в костюме Санты.

Фильм в ызвал такие протесты, что его сняли с проката, это и сделало его культовым.

2. «Тихая ночь, смертельная ночь 2» (1987)

«Garbage day!» – фраза, ушедшая в народ

Брат Билли, Рики, продолжает «семейное дело». Фильм на 40% состоит из флешбэков, но стал культом за счет абсурдного насилия.

3. «Тихая ночь, смертельная ночь 3: Лучше поберегись!» (1989)

Телепатический кошмар

Билли в коме, но убивает силой мысли. Резкий уклон в научную фантастику.

4-5. Части 4 и 5 («Инициация», «Создатель игрушек»)

Антология безумия

Полный ребут без Санты: культы с насекомыми и убийственные игрушки.

Перезапуск 2025 года

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025)

Ожидается не просто повторение оригинала, а его переосмысление для новой аудитории.

Что известно:

  • Модернизация концепции: Критики потребления, давление праздников и новые социальные страхи.
  • Обновленный визуал: Современные методы съемки, но с оммажем стилистике 80-х.
  • Новый Санта: Более психологически глубокий и пугающий антагонист.

Почему это стоит вашего внимания

  • Куски истории кино: Оригиналы – это капсула скандального кинематографа 80-х.
  • Эволюция жанра: По франшизе можно изучать, как менялся слэшер.
  • Новый взгляд: Перезапуск – шанс заново открыть провокационную концепцию.
