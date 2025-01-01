Печально известная франшиза, «Тихая ночь, смертельная ночь», которая в 80-е шокировала мир образом Санта-Клауса-убийцы, пройдя путь от мрачного слэшера до сюрреалистичной антологии. И теперь легенда получает новое воплощение.
Фильм, который запрещали показывать.
Травмированный в детстве Билли сходит с ума и начинает кровавую расправу в костюме Санты.
Фильм в ызвал такие протесты, что его сняли с проката, это и сделало его культовым.
«Garbage day!» – фраза, ушедшая в народ
Брат Билли, Рики, продолжает «семейное дело». Фильм на 40% состоит из флешбэков, но стал культом за счет абсурдного насилия.
Телепатический кошмар
Билли в коме, но убивает силой мысли. Резкий уклон в научную фантастику.
Антология безумия
Полный ребут без Санты: культы с насекомыми и убийственные игрушки.
Ожидается не просто повторение оригинала, а его переосмысление для новой аудитории.
Что известно: