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Фильмография
Элизабет Кайтан
Elizabeth Kaitan
Киноафиша
Персоны
Элизабет Кайтан
Элизабет Кайтан
Elizabeth Kaitan
Дата рождения
19 июля 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Венгрия, Венгрия
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
3.9
Тихая ночь, смертельная ночь 2
(1987)
Фильмография Элизабет Кайтан
3.9
Тихая ночь, смертельная ночь 2
Silent Night, Deadly Night Part 2
ужасы, триллер
1987, США
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