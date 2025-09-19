Меню
Дегустаторши
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Дегустаторши

Дегустаторши

Le assaggiatrici
О фильме

Осень 1943 года. Роза Зауэр, спасаясь из разбомбленного Берлина, прибывает в деревню недалеко от Восточной Пруссии, где останавливается у родителей своего мужа Грегора, который на фронте. Девушка обнаруживает, что мирная деревня скрывает тайну: рядом в лесу находится штаб-квартира Гитлера.
Страна Италия / Бельгия / Швейцария
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 сентября 2025
Дата выхода
19 сентября 2025 Литва N13
Сборы в мире $3 868 973
Производство Lumière & Co., Tarantula, Tellfilm
Другие названия
Le assaggiatrici, The Tasters, Die Vorkosterinnen, As Provadoras de Hitler, Hitleri toidumaitsjad, Las catadoras de Hitler, Les goûteuses d'Hitler, Дегустаторши
Режиссер
Сильвио Сольдини
В ролях
Элиза Шлотт
Макс Римельт
Макс Римельт
Alma Hasun
Emma Falck
Olga von Luckwald
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
10 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
