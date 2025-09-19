Осень 1943 года. Роза Зауэр, спасаясь из разбомбленного Берлина, прибывает в деревню недалеко от Восточной Пруссии, где останавливается у родителей своего мужа Грегора, который на фронте. Девушка обнаруживает, что мирная деревня скрывает тайну: рядом в лесу находится штаб-квартира Гитлера.
СтранаИталия / Бельгия / Швейцария
Продолжительность2 часа 3 минуты
Год выпуска2025
Премьера в мире19 сентября 2025
Дата выхода
19 сентября 2025
Литва
N13
Сборы в мире$3 868 973
ПроизводствоLumière & Co., Tarantula, Tellfilm
Другие названия
Le assaggiatrici, The Tasters, Die Vorkosterinnen, As Provadoras de Hitler, Hitleri toidumaitsjad, Las catadoras de Hitler, Les goûteuses d'Hitler, Дегустаторши