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Николо Пазетти
Николо Пазетти Nicolo Pasetti
Киноафиша Персоны Николо Пазетти

Николо Пазетти

Nicolo Pasetti

Дата рождения
1 января 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Закон Лидии Поэт 7.3
Закон Лидии Поэт (2023)
Дегустаторши 6.4
Дегустаторши (2025)
Флорентийский монстр 6.2
Флорентийский монстр (2025)

Фильмография Николо Пазетти

Флорентийский монстр 6.2
Флорентийский монстр
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2025, Италия
Дегустаторши 6.4
Дегустаторши Le assaggiatrici
драма 2025, Италия / Бельгия / Швейцария
Горький вкус 5.2
Горький вкус The Bitter Taste
ужасы 2024, Германия
Закон Лидии Поэт 7.3
Закон Лидии Поэт
драма, криминал, детектив 2023, Италия
Миллиард долларов 6
Миллиард долларов
триллер, мини-сериал 2023, Италия/Германия
Клаустрофобы. Начало 4.3
Клаустрофобы. Начало The Bunker Game
ужасы 2022, Италия / Франция
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