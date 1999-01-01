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Фильмография
Николо Пазетти
Nicolo Pasetti
Киноафиша
Персоны
Николо Пазетти
Николо Пазетти
Nicolo Pasetti
Дата рождения
1 января 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Закон Лидии Поэт
(2023)
6.4
Дегустаторши
(2025)
6.2
Флорентийский монстр
(2025)
Фильмография Николо Пазетти
6.2
Флорентийский монстр
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2025, Италия
6.4
Дегустаторши
Le assaggiatrici
драма
2025, Италия / Бельгия / Швейцария
5.2
Горький вкус
The Bitter Taste
ужасы
2024, Германия
7.3
Закон Лидии Поэт
драма, криминал, детектив
2023, Италия
6
Миллиард долларов
триллер, мини-сериал
2023, Италия/Германия
4.3
Клаустрофобы. Начало
The Bunker Game
ужасы
2022, Италия / Франция
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