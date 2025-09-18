Арман — влиятельный бизнесмен и землевладелец, строгий и решительный, которого все боятся и уважают. Жена и дочери живут под его влиянием, но за внешним благополучием скрываются сложные эмоции, секреты и скрытая борьба за свободу. Со временем жена начинает делать непростые выборы, а дочери оказываются втянуты в события, которые проверяют их любовь, верность и моральные принципы. Его богатство — результат многолетнего труда, стремления дать своим близким всё самое лучшее. Но внезапно он становится жертвой жестокого убийства… Начинается расследование. Под подозрение попадают самые близкие ему люди — его собственная семья. В зале суда всплывают острые вопросы: каким человеком был Арман на самом деле? Что стало мотивом убийства? Кто и зачем пошёл на такой шаг?