Вердикт

Вердикт 16+
О фильме

Арман — влиятельный бизнесмен и землевладелец, строгий и решительный, которого все боятся и уважают. Жена и дочери живут под его влиянием, но за внешним благополучием скрываются сложные эмоции, секреты и скрытая борьба за свободу. Со временем жена начинает делать непростые выборы, а дочери оказываются втянуты в события, которые проверяют их любовь, верность и моральные принципы. Его богатство — результат многолетнего труда, стремления дать своим близким всё самое лучшее. Но внезапно он становится жертвой жестокого убийства… Начинается расследование. Под подозрение попадают самые близкие ему люди — его собственная семья. В зале суда всплывают острые вопросы: каким человеком был Арман на самом деле? Что стало мотивом убийства? Кто и зачем пошёл на такой шаг?

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 сентября 2025
Дата выхода
18 сентября 2025 Кыргызстан 16+
Режиссер
Анвар Осмоналиев
В ролях
Элиза Рыскулова
Айсанат Эдигеева
Альбина Имашова
Руслан Орозакунов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
