Алиса Стасюк
Алиса Стасюк
Дата рождения
21 января 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
9.7
Участок № 13
(2024)
0.0
Участок № 13: Здравствуй, папа!
(2024)
0.0
Участок № 13. Любовь вопреки
(2025)
Фильмография Алиса Стасюк
Жанр
Все
Детектив
Комедия
Год
Все
2025
2024
Все
6
Фильмы
1
Сериалы
5
Актриса
6
Участок № 13. Любовь вопреки
детектив
2025, Россия
Участок № 13. Точки над i
детектив
2025, Россия
Участок № 13. Долго и счастливо
детектив
2025, Россия
Шальная императрица
SHal'naya imperatrica
комедия
2025, Россия
Смотреть трейлер
9.7
Участок № 13
детектив
2024, Россия
Участок № 13: Здравствуй, папа!
детектив
2024, Россия
