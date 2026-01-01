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Фильмография
Ян Хаоюй
Yang Haoyu
Киноафиша
Персоны
Ян Хаоюй
Ян Хаоюй
Yang Haoyu
Дата рождения
25 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.0
Нанкинский фотограф
(2025)
7.9
Цветение
(2023)
7.7
История огня
(2025)
Фильмография Ян Хаоюй
Семь зловещих дощечек
драма, приключения, фэнтези
2025, Китай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Остров Дунцзи
Dong Ji Dao
боевик, драма, триллер
2025, Китай
8
Нанкинский фотограф
Nanjing Zhao Xiang Guan
драма, исторический, военный
2025, Китай
Смотреть трейлер
7.7
История огня
Ran Bi Wa
анимация
2025, Китай
7.9
Цветение
драма
2023, Китай/Гонконг
6.3
Хороший доктор
драма, дорама
2023, Китай
7.4
Люблю тебя бесконечно
фэнтези, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.1
Самый холодный город
Ji han zhi cheng
боевик, драма, детектив
2023, Китай
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