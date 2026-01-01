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Ян Хаоюй
Ян Хаоюй Yang Haoyu
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Ян Хаоюй

Yang Haoyu

Дата рождения
25 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Нанкинский фотограф 8.0
Нанкинский фотограф (2025)
Цветение 7.9
Цветение (2023)
История огня 7.7
История огня (2025)

Фильмография Ян Хаоюй

Семь зловещих дощечек
Семь зловещих дощечек
драма, приключения, фэнтези 2025, Китай
6.2
Остров Дунцзи Dong Ji Dao
боевик, драма, триллер 2025, Китай
Нанкинский фотограф 8
Нанкинский фотограф Nanjing Zhao Xiang Guan
драма, исторический, военный 2025, Китай
Смотреть трейлер
История огня 7.7
История огня Ran Bi Wa
анимация 2025, Китай
Цветение 7.9
Цветение
драма 2023, Китай/Гонконг
Хороший доктор 6.3
Хороший доктор
драма, дорама 2023, Китай
Люблю тебя бесконечно 7.4
Люблю тебя бесконечно
фэнтези, мелодрама, дорама 2023, Китай
Самый холодный город 6.1
Самый холодный город Ji han zhi cheng
боевик, драма, детектив 2023, Китай
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