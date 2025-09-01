Нанкинский фотограф
–
Фильм рассказывает о преступлениях японских захватчиков во время так называемой Нанкинской резни 1937 года. Чтобы спасти свою жизнь, местный почтальон А Чанг притворяется фотографом и устраивает фотостудию, проявляя пленки для японских солдат. Одновременно с этим он пускает к себе группу беженцев и китайских солдат, превращая свою фотостудию в убежище для них. Однако столкнувшись с чудовищными преступлениями японцев, А Чанг рискует собственной жизнью, чтобы переправить в безопасное место беженцев и вывести наружу доказательства творящейся в городе зверской резни.
Авторизация по e-mail