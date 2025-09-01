Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Нанкинский фотограф - trailer
Киноафиша Трейлеры Нанкинский фотограф. Trailer

Нанкинский фотограф. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 1 сентября 2025
Нанкинский фотограф –   Фильм рассказывает о преступлениях японских захватчиков во время так называемой Нанкинской резни 1937 года. Чтобы спасти свою жизнь, местный почтальон А Чанг притворяется фотографом и устраивает фотостудию, проявляя пленки для японских солдат. Одновременно с этим он пускает к себе группу беженцев и китайских солдат, превращая свою фотостудию в убежище для них. Однако столкнувшись с чудовищными преступлениями японцев, А Чанг рискует собственной жизнью, чтобы переправить в безопасное место беженцев и вывести наружу доказательства творящейся в городе зверской резни.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.1 Нанкинский фотограф
Нанкинский фотограф драма, исторический, военный, 2025, Китай
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Сказки тёмного леса. Ворожея - трейлер 01:00
Сказки тёмного леса. Ворожея  трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Супруги Роуз - дублированный трейлер 02:22
Супруги Роуз  дублированный трейлер
Мажор в Дубае - трейлер 01:08
Мажор в Дубае  трейлер
Аватар 3: Огонь и пепел - trailer 02:25
Аватар 3: Огонь и пепел  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше