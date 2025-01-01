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Неандерталец
Неандерталец
18+
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Страна
Россия
Режиссер
Юрий Хмельницкий
В ролях
Артем Быстров
Дарья Верещагина
Все актеры и съемочная группа
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