О персоне
Фильмография
Мигель Анхель Гонзалез
Miguel Ángel González
Мигель Анхель Гонзалез
Мигель Анхель Гонзалез
Miguel Ángel González
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.0
Память сердец
(2025)
6.8
Маленькая любовь
(2024)
6.3
Репортаж со свадьбы
(2012)
Фильмография Мигель Анхель Гонзалез
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2020
2012
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7
Память сердец
El secreto del orfebre
драма, мелодрама
2025, Испания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Маленькая любовь
Los pequeños amores
мелодрама, драма
2024, Франция / Испания
Смотреть трейлер
6.1
Преступить черту
Cross The Line / No matarás
триллер
2020, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Репортаж со свадьбы
[REC] Genesis
драма, ужасы, триллер
2012, Испания
Смотреть трейлер
