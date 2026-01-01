Оповещения от Киноафиши
Мигель Анхель Гонзалез Miguel Ángel González
Киноафиша Персоны Мигель Анхель Гонзалез

Мигель Анхель Гонзалез

Miguel Ángel González

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Память сердец 7.0
Память сердец (2025)
Маленькая любовь 6.8
Маленькая любовь (2024)
Репортаж со свадьбы 6.3
Репортаж со свадьбы (2012)

Фильмография Мигель Анхель Гонзалез

Жанр
Год
Память сердец 7
Память сердец El secreto del orfebre
драма, мелодрама 2025, Испания
Смотреть трейлер
Маленькая любовь 6.8
Маленькая любовь Los pequeños amores
мелодрама, драма 2024, Франция / Испания
Смотреть трейлер
Преступить черту 6.1
Преступить черту Cross The Line / No matarás
триллер 2020, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Репортаж со свадьбы 6.3
Репортаж со свадьбы [REC] Genesis
драма, ужасы, триллер 2012, Испания
Смотреть трейлер
