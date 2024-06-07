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Оружие
Weapon
18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
7 июня 2024
Дата выхода
7 июня 2024
Индия
UA
7 июня 2024
ОАЭ
TBC
Бюджет
200 000 000 INR
Сборы в мире
$1 821
Производство
Million Studio
Другие названия
Weapon, Relv
Режиссер
Guhan Senniappan
В ролях
Сатхьярадж
Vasanth Ravi
Tanya Hope
Rajiv Menon
Rajeev Pillai
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
12
голосов
5.5
IMDb
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