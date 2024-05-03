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Грабуна
Грабуна
Grabuna
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
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Страна
Турция
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
3 мая 2024
Дата выхода
16 мая 2024
Азербайджан
12+
3 мая 2024
Турция
16+
Сборы в мире
$7 444
Производство
Mesai Film
Другие названия
Grabuna
Режиссер
Tolga Savu
В ролях
Оикю Гюрман
Хакан Акгюн
Bahtiyar Engin
Özlem Gezgin
Ergin Kilikçier
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
14
голосов
6.6
IMDb
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