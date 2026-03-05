[Джеффри говорит с мамой, ища утешения]

Мать Джеффри О, Джеффри... Я за тебя боюсь.

Джеффри Франкен Да - ну я тоже, мам. Со мной что-то происходит, и я не понимаю, что именно. Я больше не могу ясно мыслить. Как будто мой разум весь, эээ, искривлён и искажен, понимаешь? Кажется, что с каждым днём я всё больше отрываюсь от реальности. Я становлюсь замкнутым. Я становлюсь опасно безнравственным. Я — я потерял способность отличать добро от зла, правильное от неправильного. Мне страшно, мам. Я чувствую, что я — я падаю с головой в какую-то чёрную бездну безумия или что-то в этом роде.