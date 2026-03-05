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Постер фильма Франкеншлюха
6.2
Киноафиша Фильмы Франкеншлюха
6.2

Франкеншлюха

, 1990
Frankenhooker
США / комедия, ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Франкеншлюха
6.2

О фильме

В результате несчастного случая девушка Джеффри мертва. Но тот не сдается. На подобие Франкенштейна Джеффри решает воскресить ее. Для этого у него есть все, за исключением сырья…

В ролях

Джеймс Лоринц
Jeffrey
Joanne Ritchie
Mrs. Shelley
Patty Mullen
Элизабет
J.J. Clark
Mr. Shelley
C.K. Steefel
Dolores
Луиз Лэссер
Jeffrey's Mother
Ширли Столер
Лия Чанг
Ширл Бернхейм
Elizabeth's Grandmother
Judy Grafe
Newscaster
Helmar Augustus Cooper
Detective Anderson
Джон Зачерл
Weatherman
Режиссер Frank Henenlotter
Сценарист Robert Martin, Frank Henenlotter
Композитор Джо Ренцетти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 апреля 1990
Дата выхода
28 февраля 1991 Австралия
1 июня 1990 Германия 16
1 июня 1990 Канада R
1 июня 1990 Румыния 18
21 августа 1991 Франция U
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $209 971
Производство Levins-Henenlotter, Shapiro-Glickenhaus Entertainment
Другие названия
Frankenhooker, Frankenputa, Frankensteinka, Франкеншлюха, Dziewczyna z kawałków, Frankenguidun, Frankenhooker: La chica de sus sueños, Frankenputa: Vicios diabólicos, Frankenstein 90, Furankenfukkâ, Que Pedaço de Mulher, Vicios diabólicos, フランケンフッカー, La Chica De Sus Sueños, 购尸还魂, Frankenhooker (La Chica De Sus Sueños)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 марта 2026

Цитаты

[Джеффри говорит с мамой, ища утешения]
Мать Джеффри О, Джеффри... Я за тебя боюсь.
Джеффри Франкен Да - ну я тоже, мам. Со мной что-то происходит, и я не понимаю, что именно. Я больше не могу ясно мыслить. Как будто мой разум весь, эээ, искривлён и искажен, понимаешь? Кажется, что с каждым днём я всё больше отрываюсь от реальности. Я становлюсь замкнутым. Я становлюсь опасно безнравственным. Я — я потерял способность отличать добро от зла, правильное от неправильного. Мне страшно, мам. Я чувствую, что я — я падаю с головой в какую-то чёрную бездну безумия или что-то в этом роде.
Мать Джеффри Хочешь бутерброд?

Отзывы о фильме

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