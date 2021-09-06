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Боттичелли, Флоренция и Медичи
Боттичелли, Флоренция и Медичи
Botticelli, Florence And The Medici
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Италия / Великобритания
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
6 сентября 2021
Дата выхода
23 января 2023
Испания
2 апреля 2025
Латвия
N12
6 сентября 2021
Чехия
24 апреля 2024
Южная Корея
All
Сборы в мире
$100 123
Другие названия
Botticelli, Florence And The Medici, Botticelli e Firenze - La nascita della bellezza, Botticelli és a Mediciek, Botticelli, Florencja i Medyceusze, Botticelli, Florența și familia Medici
Режиссер
Marco Pianigiani
В ролях
Emilio Puggioni
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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