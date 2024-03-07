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Постер фильма Флаг
4.8
Киноафиша Фильмы Флаг
4.8

Флаг

, 2024
La bandera
Испания / комедия, драма / 18+
Постер фильма Флаг
4.8

В ролях

Ana Fernández
Lina
Микель Фернандес
Микель Фернандес
Jesús
Иманоль Ариас
Иманоль Ариас
Tomás
Айтор Луна
Antonio
Режиссер Хьюго Мартин Куерво
Сценарист Гиллем Клуа
Композитор Iván Valdés
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2024
Премьера в мире 7 марта 2024
Дата выхода
17 мая 2024 Испания
Сборы в мире $12 470
Производство Álamo Producciones Audiovisuales
Другие названия
La bandera

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 14 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 января 2024

Отзывы о фильме

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