Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
4.8
Киноафиша
Фильмы
Флаг
4.8
Флаг
, 2024
La bandera
Испания / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
4.8
В ролях
Ana Fernández
Lina
Микель Фернандес
Jesús
Иманоль Ариас
Tomás
Айтор Луна
Antonio
Режиссер
Хьюго Мартин Куерво
Сценарист
Гиллем Клуа
Композитор
Iván Valdés
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2024
Премьера в мире
7 марта 2024
Дата выхода
17 мая 2024
Испания
Сборы в мире
$12 470
Производство
Álamo Producciones Audiovisuales
Другие названия
La bandera
Еще
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
14
голосов
4.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 26 января 2024
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Отзывы
2026, США, биография, драма
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50
Немцы сняли фильм о Второй мировой — и сразили всех наповал: «западает в душу», хотя в прокате собрал всего 3,7 млн долларов
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
5 сцен, ради которых я жду 4 сезон «Магической битвы»: если MAPPA их вырежет — можно смело хоронить
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
Нашла 5 криминальных российских сериалов, чтобы не отлипать от экрана в сентябре: в №1 особенно хорош Устюгов
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить