Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна, 1988

Маленькая собачка, писающая огненным пламенем на могилу Фредди во сне одного из героев, оживляет этого Повелителя снов. С радостью он начинает убивать выживших героев предыдущей части, в свое время оказавших ему достойное сопротивление. Казалось, он останется непобедимым и ужасным Кошмаром улицы Вязов.Но Фредди просчитался: за мгновение до своего ухода в мир иной, Кристен, последний отпрыск с улицы Вязов, успевает передать свою уникальную способность заманивать в свои сны других людей девушке Элис…