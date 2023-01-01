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Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна
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Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна, 1988

1988 / Великобритания / США
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О фильме

Маленькая собачка, писающая огненным пламенем на могилу Фредди во сне одного из героев, оживляет этого Повелителя снов. С радостью он начинает убивать выживших героев предыдущей части, в свое время оказавших ему достойное сопротивление. Казалось, он останется непобедимым и ужасным Кошмаром улицы Вязов.Но Фредди просчитался: за мгновение до своего ухода в мир иной, Кристен, последний отпрыск с улицы Вязов, успевает передать свою уникальную способность заманивать в свои сны других людей девушке Элис…

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1988
Возраст 18+
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Дуан Дэвис
Родни Истман
Роберт Инглунд
Роберт Инглунд
Роберт Шэй
Лиза Уилкокс
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма Все части фильма "Кошмар на улице Вязов"
Рейтинг фильма
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5.6 IMDb
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Постер фильма Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна 3 постера
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