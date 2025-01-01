19 тысяч литров бутафорской крови и Стивен Кинг в кадре: о чем «Оно 2» и почему этот хоррор нужно включить прямо сейчас

Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все

«Включил случайно — и подсел»: запишите в календарь даты выхода 8, 9 и 10 серий «Баранкиных и камней силы»

Белла, Эдвард… и Рональд? В именах героев «Сумерек» есть тайный смысл — и это многое объясняет

Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу

Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины

Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным героям? (тест)

«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма

«Три дня я гналась за вами...»: собрали 5 горячих любовных признаний — выросшие на кино СССР вспомнят их все (тест)

Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше