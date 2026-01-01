Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Растин Награды и номинации фильма Растин

Награды и номинации фильма Растин 2023

Оскар 2024 Оскар 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
 Best Original Song, Motion Picture
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
