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Киноафиша Новости Девушка попадает в дьявольский монастырь в трейлере хоррора «Заклятие. Зарождение зла»

Девушка попадает в дьявольский монастырь в трейлере хоррора «Заклятие. Зарождение зла»

8 ноября 2023 14:07
Девушка попадает в дьявольский монастырь в трейлере хоррора «Заклятие. Зарождение зла»

Как отмечается в ролике, фильм основан на реальных событиях.

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер аргентинского фильма ужасов на религиозную тематику «Заклятие. Зарождение зла». В российский прокат картина, прошедшая через ряд жанровых кинофестивалей, выйдет 14 декабря.

Действие развернется в 1931 году. Главная героиня — девушка по имени Эмилия (Кумелен Санс), которую строгий отец наперекор ее воле отправляет на перевоспитание в удаленный монастырь, который также является местом, где содержатся психически больные женщины. С момента своего приезда в это заведение Эмилия начинает замечать пугающие сверхъестественные события, происходящие вокруг при участии местных обитательниц. Со временем напряжение только растет, так что Эмилия берется разобраться, что же происходит на самом деле, чтобы спастись и вновь обрести свободу.

Постановщицей выступает Тамаэ Гаратеги. Автором сценария является Мигель Форца де Пол.

Стоит отметить, что фильм не имеет отношения к американской франшизе «Заклятие» с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой. В оригинале предстоящая картина называется Auxilio, что можно перевести как «На помощь».

Фото: «Экспонента»
Елена Королева
Елена Королева
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