Киноафиша
Фильмы
Берега в тумане
Берега в тумане, 1986: актеры и роли
Берега в тумане, 1986: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Юлий Карасик
Yuli Karasik
В ролях
Анатолий Кузнецов
Anatoly Kuznetsov
Леонид Филатов
Борис Луканов
Boris Lukanov
Ирина Купченко
Irina Kupchenko
Стефан Данаилов
Stefan Danailov
Lyubomir Dimitrov
Lyubomir Dimitrov
Николай Олялин
Любовь Виролайнен
Алексей Волков
Oleksiy Volkov
Борис Щербаков
Boris Shcherbakov
Михаил Погоржельский
Mikhail Pogorzhelsky
Сергей Юрский
Алексей Жарков
Борис Токарев
Петр Щербаков
Pyotr Shcherbakov
