Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Lyubomir Dimitrov
Lyubomir Dimitrov
Киноафиша
Персоны
Lyubomir Dimitrov
Lyubomir Dimitrov
Lyubomir Dimitrov
Дата рождения
4 августа 1930
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
5 февраля 2001
Место рождения
София, Болгария
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Берега в тумане
(1986)
5.4
Племянник-чужестранец
(1990)
Фильмография Lyubomir Dimitrov
Жанр
Все
Драма
Исторический
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1990
1986
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.4
Племянник-чужестранец
Plemennikat chuzhdenetz
фэнтези, семейный
1990, Болгария
6.5
Берега в тумане
Mglistye berega
драма, исторический
1986, Болгария
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667