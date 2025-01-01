Миллионы уже посмотрели сериал «Зеркало для оборотня», а вы еще сомневаетесь? Вот краткое содержание всех серий

Подождите, перенос будет или нет? Если вы тоже запутались, то выясняем, когда все-таки Netflix выпустит 4 сезон «Ведьмака»

Второй сезон «Лихих» стартует уже 11 сентября: вот где смотреть продолжение хита о 90-х Юрия Быкова

«Елки 12» готовят сюрприз: возвращается любимый герой, но его ждет серьезное испытание — теперь все будет иначе

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест)

«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки

Почти как «Люк, я твой отец»: в «Молчании ягнят» есть удивительный пример эффекта Манделы — зрители спустя годы не могут поверить

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы