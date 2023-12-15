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Постер фильма Капитан Миллер
7.7
Киноафиша Фильмы Капитан Миллер
7.7

Капитан Миллер

, 2023
Captain Miller
Индия / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Капитан Миллер
7.7

О фильме

История о преступнике по имени Миллер, который занимается кровавыми грабежами, ограблениями и нападениями.

В ролях

Дхануш
Дхануш
Captain Miller
Шива Раджкумар
Sengolan
Джон Коккен
The Prince
Сандип Кишан
Captain Rafiq
Нассар
Адити Балан
Shakunthala
Priyanka Arulmohan
Velmathi
Эдвард Зонненблик
Andrew Wandy
Nivedhithaa Sathish
Thaenu
David Michael Harrison
Thomas
Марк Беннингтон
General Buller
Режиссер Арун Матесваран
Сценарист Arunraja Kamaraj, Madhan Karky, Арун Матесваран
Композитор Г. В. Пракаш Кумар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 февраля 2024
Премьера в мире 15 декабря 2023
Дата выхода
12 января 2024 Великобритания 15
26 января 2024 Индия UA
12 января 2024 Ирландия 15A
15 декабря 2023 ОАЭ PG15
11 января 2024 США
Сборы в мире $484 768
Производство Sathya Jyothi Films, Wunderbar Films, Goldmines Telefilms
Другие названия
Captain Miller, Kapten Miller, Капитан Миллер, कैप्टन मिलर, 米勒上尉

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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