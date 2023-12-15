Капитан Миллер, 2023

В ролях
Сандип Кишан
Captain Rafiq
Priyanka Arulmohan
Velmathi
Nivedhithaa Sathish
Thaenu
David Michael Harrison
Thomas
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Арун Матесваран
Сценарист
Arunraja Kamaraj, Madhan Karky, Арун Матесваран
Композитор
Г. В. Пракаш Кумар
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 37 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 февраля 2024
Премьера в мире
15 декабря 2023
Дата выхода
|12 января 2024
|Великобритания
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|15
|26 января 2024
|Индия
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|UA
|12 января 2024
|Ирландия
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|15A
|15 декабря 2023
|ОАЭ
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|PG15
|11 января 2024
|США
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Сборы в мире
$484 768
Производство
Sathya Jyothi Films, Wunderbar Films, Goldmines Telefilms
Другие названия
Captain Miller, Kapten Miller, Капитан Миллер, कैप्टन मिलर, 米勒上尉