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Постер фильма Милли Ванилли
7.9
Милли Ванилли - Трейлер
Киноафиша Фильмы Милли Ванилли
7.9

Милли Ванилли

, 2023
Milli Vanilli
США / биография, документальный, музыка / 18+
Трейлеры
Постер фильма Милли Ванилли
7.9
Милли Ванилли - Трейлер
Милли Ванилли  Трейлер

О фильме

Америка, 1989 год. Молодежь приходит в восторг от песен поп-группы «Милли Ванилли». Два темнокожих юнца, обладающих невероятной пластикой и привлекательным голосом, исполняют легкие и непринужденные хиты. Их продюсер, Франк Фариан, гребет деньги лопатой и радуется, что его афера осталась незамеченной. Позднее вокруг дуэта разгорелся неимоверный скандал. Глупое недоразумение заставило правду всплыть наружу. Обретя славу, деньги и множество наград, главные герои вмиг потеряли все. Они столкнулись с невероятными трудностями, были вынуждены окунуться в пучину ужаса, постоянного осуждения и косых взглядов. К каким последствиям привели мошеннические действия продюсера, решившего надурить и собственных подопечных, и простых слушателей?

В ролях

Роб Пилатус
Self
Milli Vanilli
Self
Фабрис Морван
Self
Carmen Pilatus
Self - Rob's Adopted Sister
Роб Шеффилд
Self - Rolling Stone, Journalist
Empire Bizarre
Self
Boney M.
Self
Бобби Фаррелл
Self - Boney M
Фрэнк Фариан
Self - Producer
Ingrid Segieth
Self - Frank's Assistant
Режиссер Luke Korem
Композитор Mondo Boys
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 июня 2023
Премьера в мире 10 июня 2023
Дата выхода
28 июня 2024 Литва N
Производство Keep On Running Pictures, Fulwell 73, MTV Entertainment Studios
Другие названия
Milli Vanilli, Milli Vanill: O Maior Escândalo do Mundo da Música, Milli Vanilli - popin suurin huijaus, Milli Vanilli - popmusikens största bluff, Popmusikkens største fupnummer

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 10 июня 2024

Трейлеры фильма

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Милли Ванилли - Трейлер
Милли Ванилли Трейлер
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Отзывы о фильме

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