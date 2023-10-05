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Милли Ванилли - trailer
Киноафиша Трейлеры Милли Ванилли. Trailer

Милли Ванилли. Trailer

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Дата публикации: 5 октября 2023
Милли Ванилли – Америка, 1989 год. Молодежь приходит в восторг от песен поп-группы «Милли Ванилли». Два темнокожих юнца, обладающих невероятной пластикой и привлекательным голосом, исполняют легкие и непринужденные хиты. Их продюсер, Франк Фариан, гребет деньги лопатой и радуется, что его афера осталась незамеченной. Позднее вокруг дуэта разгорелся неимоверный скандал. Глупое недоразумение заставило правду всплыть наружу. Обретя славу, деньги и множество наград, главные герои вмиг потеряли все. Они столкнулись с невероятными трудностями, были вынуждены окунуться в пучину ужаса, постоянного осуждения и косых взглядов. К каким последствиям привели мошеннические действия продюсера, решившего надурить и собственных подопечных, и простых слушателей?
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7.9 Милли Ванилли
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