Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины, 2022: актеры и роли

Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс де ла Иглесиа Алекс де ла Иглесиа Álex de la Iglesia
В ролях
Бланка Суарес Бланка Суарес Blanca Suárez Альберто Сан Хуан Альберто Сан Хуан Alberto San Juan Эрнесто Альтерио Эрнесто Альтерио Ernesto Alterio
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Рязанов мечтал забыть этот фильм — но он стал хитом в СССР: 36 миллионов зрителей и статус одного из самых кассовых
Если любите «Слово пацана», то посмотрите этот фильм о перестройке с молодым Серебряковым
Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой)
Забвение, аварии, тяжелый уход: что стало с Костей Иночкиным из «Добро пожаловать, или...» — поплатился за один поступок
«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы
«Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды
Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год
Эх, молодежь: зумеры выбрали три любимых советских фильма — боготворят Тарковского, но смотрят Гайдая
Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было
Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше