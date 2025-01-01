Рязанов мечтал забыть этот фильм — но он стал хитом в СССР: 36 миллионов зрителей и статус одного из самых кассовых

Если любите «Слово пацана», то посмотрите этот фильм о перестройке с молодым Серебряковым

Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой

На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой)

Забвение, аварии, тяжелый уход: что стало с Костей Иночкиным из «Добро пожаловать, или...» — поплатился за один поступок

«Только гении поймут с первого раза»: на Западе выбрали 5 «самых сложных» фильмов в жанре Sci-Fi — с №1 согласятся единицы

«Вдохнет жизнь в эту помойку»: 71-летний Джеки Чан ворвался в Marvel — количество трюков уже превысило все рекорды

Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год

Эх, молодежь: зумеры выбрали три любимых советских фильма — боготворят Тарковского, но смотрят Гайдая

Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было