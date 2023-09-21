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Sto se bore misli moje

Потому что мои мысли в смятении, 2023

2023 / Сербия
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О фильме

Фильм рассказывает о периоде жизни князя Михаила Обреновича незадолго до и во время покушения.

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 21 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Милорад Милинкович
В ролях
Драган Мичанович
Наташа Нинкович
Милош Тимотиевич
Александар Сречкович
Александар Сречкович
Небойша Дугалич
Все актеры и съемочная группа
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