В Сети спорят, нужен ли Афоня хоть кому-то кроме Кати. А вдруг правда — никому? Как Данелия снял самую честную историю про одиночество

Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец

Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания

«Худший фильм, который я когда-либо снимал»: треш-триллер Тарантино о маньяке-каскадере провалился в прокате, но обрел культовый статус

Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»

Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться

Собрал 2.3 млрд рублей: лишь один российский фильм в 2024-м стал королем проката – из-за него даже «Веном» плачет в сторонке