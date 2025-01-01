Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Я — капитан
Награды и номинации фильма Я — капитан
Награды и номинации фильма Я — капитан 2023
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Оскар 2024
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Motion Picture, Non-English Language
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший режиссер
Победитель
Best Young Actor
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
UNESCO Award
Победитель
Best Film
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Best Production Director
Победитель
Best Soundtrack
Победитель
Green Drop Award
Победитель
Best Film
Победитель
Lanterna Magica Award
Победитель
ImpACT Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
В Сети спорят, нужен ли Афоня хоть кому-то кроме Кати. А вдруг правда — никому? Как Данелия снял самую честную историю про одиночество
Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец
Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем
Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть
Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
«Худший фильм, который я когда-либо снимал»: треш-триллер Тарантино о маньяке-каскадере провалился в прокате, но обрел культовый статус
Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»
Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться
Собрал 2.3 млрд рублей: лишь один российский фильм в 2024-м стал королем проката – из-за него даже «Веном» плачет в сторонке
Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667