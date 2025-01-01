Меню
Я — капитан, 2023: актеры и роли

Режиссер
Маттео Гарроне Маттео Гарроне Matteo Garrone
В ролях
Хайсем Якуби Hichem Yacoubi Аффиф Бен Бадра Affif Ben Badra Умар Диау Oumar Diaw Бамар Кане Bamar Kane Хайсем Якуби Hichem Yacoubi
