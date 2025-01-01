Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Бесстрашные летуны Бесстрашные летуны, 2023: актеры и роли

Бесстрашные летуны, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хафштайн Гуннар Сигурдссон Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
В ролях
Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Элла Румпф Элла Румпф Ella Rumpf Роб Делани Роб Делани Rob Delaney Иман Эллиотт Иман Эллиотт Emun Elliott Сверрир Гуднасон Сверрир Гуднасон Sverrir Gudnason Бьерн Хлинур Харальдссон Бьерн Хлинур Харальдссон Björn Hlynur Haraldsson
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Скучаете по сериалу «Во все тяжкие»? Вот еще 5 жестких криминальных драм про героев на самом краю
Один персонаж из «Дома Дракона» вдохновил Джорджа Мартина переписать собственную книгу: вот о ком речь
«Малыш на драйве» плюс «Настоящая любовь» — вот что напоминает новый новая комедия от Netflix
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
Вокруг «Невского» мир не вращается: НТВ огласил полный список хитов 2025 года — от нового «Слова пацана» до «Мухтара»
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше