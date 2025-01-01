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Киноафиша Фильмы Зелёная граница Зелёная граница, 2023: актеры и роли

Зелёная граница, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Агнешка Холланд Агнешка Холланд Agnieszka Holland
В ролях
Бехи Джанати Атаи Бехи Джанати Атаи Behi Djanati Atai Агата Кулеша Агата Кулеша Agata Kulesza Майа Осташевска Майа Осташевска Maja Ostaszewska Магдалена Поплавска Magdalena Popławska Томаш Влосок Томаш Влосок Tomasz Wlosok Мацей Штур Maciej Stuhr
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