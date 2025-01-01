От «Баллады о змеях» до «Рассвета в день Жатвы»: как правильно смотреть всю сагу «Голодные игры» — идеальная хронология

«Депрессивное чувство возникает от просмотра»: японка впервые увидела «Жил-был пес», но ее выводы не понравятся фанатам

Колкости Малфоя звучали громко, но правда о «бедности» Рона Уизли в «Гарри Поттере» вас удивит

Танцы на фонтане вместо крови на асфальте: 2 сезон «Слова пацана» превратили в мюзикл — не ждите той самой казанской «жести»

«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная

«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно

Забудьте про западную «повесточку» и цензуру: в этой новой комедии унизят лучшие хорроры последних лет — под раздачу попадут и «Грешники»

«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры

«Там много души загадочной»: Добронравов назвал любимые фильмы и раскритиковал сериалы вроде «Невского»