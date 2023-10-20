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Телохранитель на фрилансе Телохранитель на фрилансе
Киноафиша Фильмы Телохранитель на фрилансе Отзывы о фильме «Телохранитель на фрилансе»
Freelance Телохранитель на фрилансе 2023 / США
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0 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Телохранитель на фрилансе»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Людей, озадаченных поиском своего любимого дела и гармонии с собой, мечется по этому миру немало. Так к нам сразу подбирает ключики главный герой, который ищет того же. Будто бы оказавшись в видеоигре, мы на первую пятиминутку фильма становимся самим этим потерянным в жизни персонажем. Вместе проносимся мимо его службы в армии, юридического, спецназа, брака и рождения ребенка. Что-то из этого герою приносит счастье, другое — в мутноватых кадрах со слоу-мо — раздражает его и сегодня.…

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Comon 20 октября 2023, 02:34
Оценка
Неплохая комедия, харизматичные актёры, клёвый диктатор, что ещё нужно чтобы скоротать вечерок
20 октября 2023, 02:34 Ответить
Киноафиша.инфо 20 октября 2023, 11:49
в ответ на сообщение Comon от 20 октября 2023, 02:34
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
20 октября 2023, 11:49 Ответить
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