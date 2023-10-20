Наша рецензия

Людей, озадаченных поиском своего любимого дела и гармонии с собой, мечется по этому миру немало. Так к нам сразу подбирает ключики главный герой, который ищет того же. Будто бы оказавшись в видеоигре, мы на первую пятиминутку фильма становимся самим этим потерянным в жизни персонажем. Вместе проносимся мимо его службы в армии, юридического, спецназа, брака и рождения ребенка. Что-то из этого герою приносит счастье, другое — в мутноватых кадрах со слоу-мо — раздражает его и сегодня.…