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Луна
Отзывы о фильме «Луна»
Deo mun
Луна
2023 / Южная Корея
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6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Ddd Sss
1 октября 2023, 22:24
Оценка
Надеюсь в нашем кинотеатре до конца октября показывать будут😭из-за работы не успеваю сходить...
1 октября 2023, 22:24
0
0
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Дмитрий Лозинский
1 октября 2023, 23:38
Оценка
Хороший фильм в стиле космической фантастики! 10 из 10 за спецэффекты, сюжет и игру актёров! Будет ли счастливый конец? Сходите и узнаете сами! Рекомендую!
1 октября 2023, 23:38
1
0
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Exo - D.O
2 октября 2023, 16:27
Оценка
Хороший фильм. Актёры шикарные, качественно снято
2 октября 2023, 16:27
0
0
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