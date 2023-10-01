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Луна Луна
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Deo mun Луна 2023 / Южная Корея
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Луна»

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Ddd Sss 1 октября 2023, 22:24
Оценка
Надеюсь в нашем кинотеатре до конца октября показывать будут😭из-за работы не успеваю сходить...
1 октября 2023, 22:24 Ответить
Дмитрий Лозинский 1 октября 2023, 23:38
Оценка
Хороший фильм в стиле космической фантастики! 10 из 10 за спецэффекты, сюжет и игру актёров! Будет ли счастливый конец? Сходите и узнаете сами! Рекомендую!
1 октября 2023, 23:38 Ответить
Exo - D.O 2 октября 2023, 16:27
Оценка
Хороший фильм. Актёры шикарные, качественно снято
2 октября 2023, 16:27 Ответить
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