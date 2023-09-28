В прокат выходит корейская фантастическая драма «Луна»

При содействии прокатной компании Russian World Vision сегодня в отечественных кинотеатрах появилась южнокорейская фантастическая драма «Луна» об астронавте, который попал в беду вдали от Земли. Главную роль исполнил звезда k-pop группы EXO То Гён-су, более известный под своим сценическим именем D.O. Производством фильма занималась студия CJ, ранее выпустившая оскароносных «Паразитов».

События предстоящего фильма развернутся в 2029 году, когда Южная Корея отправляет на Луну трех космонавтов. Масштабная миссия оказывается сорвана из-за вспышки на Солнце и возникшего солнечного ветра, что приводит к крушению космического корабля. Выжить удается лишь одному из астронавтов по имени Хван Сон-у (D.O.) — он высаживается на обратной стороне Луны. Теперь NASA и космические эксперты со всей Земли работают над тем, чтобы спасти главного героя, который оказался под непрерывным метеоритным дождем. Вернуть Хвана на Землю тем более важно, что за пять лет до этого первая лунная миссия Южной Кореи тоже обернулась провалом, когда космический корабль взорвался еще на этапе запуска.

Режиссером и автором сценария является Ким Ён-хва («200 фунтов красоты», «С Богами: Два мира»). При создании «Луны» он вдохновлялся такими картинами, как «Гравитация» Альфонсо Куарона и «Марсианин» Ридли Скотта.